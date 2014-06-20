На премьеру спектакля приглашают в Куйбышеве

Куда пойти в Куйбышеве с 1 по 5 февраля.

ДК имени Куйбышева

3 февраля в 15.00 — литературно-музыкальная гостиная «Встреча с прекрасным»: ТО «Истоки» в гостях у клуба пожилых людей «Ветеран». Видеокомпозиция по стихам С. Титовой «Дети войны»

5 февраля в 14.00 — премьера спектакля «Иностранцы» народного молодежного драматического театра «Академия творчества»

Центральная библиотека

1 февраля в 14.00 — литературное путешествие «Под дивным светом творчества» по страницам поэтических сборников «Рождество Христово» и авторского сборника стихов В. Закушняка

Краеведческий музей

В течение недели — персональная выставка художника Ю. Скультецкого «Лето среди зимы»

Хоккейная коробка квартала 8

1 февраля — первенство города по хоккею с шайбой, посвященное 295 – летию г. Куйбышева

Молодежный центр

2 февраля в 15.30 — турнир среди студенческих команд «Дебаты по формату Карла Поппера» — темы: «Мужчины и женщины равны для выполнения любой работы», «Использование животных в научных целях аморально»

Вы следите за премьерами «Академии творчества»?

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