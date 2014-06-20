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На премьеру спектакля приглашают в Куйбышеве
Куда пойти в Куйбышеве с 1 по 5 февраля.
ДК имени Куйбышева
3 февраля в 15.00 — литературно-музыкальная гостиная «Встреча с прекрасным»: ТО «Истоки» в гостях у клуба пожилых людей «Ветеран». Видеокомпозиция по стихам С. Титовой «Дети войны»
5 февраля в 14.00 — премьера спектакля «Иностранцы» народного молодежного драматического театра «Академия творчества»
Центральная библиотека
1 февраля в 14.00 — литературное путешествие «Под дивным светом творчества» по страницам поэтических сборников «Рождество Христово» и авторского сборника стихов В. Закушняка
Краеведческий музей
В течение недели — персональная выставка художника Ю. Скультецкого «Лето среди зимы»
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1 февраля — первенство города по хоккею с шайбой, посвященное 295 – летию г. Куйбышева
Молодежный центр
2 февраля в 15.30 — турнир среди студенческих команд «Дебаты по формату Карла Поппера» — темы: «Мужчины и женщины равны для выполнения любой работы», «Использование животных в научных целях аморально»
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