На школьно-дошкольные выставки приглашают куйбышевцев

Куйбышевский музейный комплекс ждёт местных жителей и гостей города с 29 августа по 02 сентября на выставки, экскурсии, видеопоказы.
Выставки:
- «Школьная пора…» ;
- «Городские мотивы» (персональная выставка акварели Ю.Е. Скультецкого);
- «Дошкольному образованию города Куйбышева – 90 лет»;
- живописи «Каинск: взгляд сквозь время» (художники В.А. Гайер, Ю.Е. Скультецкий);
- памяти погибших земляков в локальных войнах «Афган, Чечня – дорогами войны».
Работает новая экспозиция «Каинск-Куйбышев. 1914 – 1991» — экспозиционно-выставочный зал на Папшева, 5.
Обзорные экскурсии по экспозициям музеев — краеведческий музей, дом-музей В.В. Куйбышева.
По заявкам видеопоказы в краеведческом музее:
- «Три истории одного города»,
- «Лавка мгновений»,
- «Тихая моя Родина Каинская сторона»,
- «И невозможно забыть»,
- «Природа Новосибирской области»,
- «Из истории государственных символов».