На школьно-дошкольные выставки приглашают куйбышевцев

Ирина ШульгинаКуда пойти Метки: , , , , , ,

Куйбышевский музейный комплекс ждёт местных жителей и гостей города с 29 августа по 02 сентября на выставки, экскурсии, видеопоказы.

Выставки:

  • «Школьная пора…» ;
  • «Городские мотивы» (персональная выставка акварели Ю.Е. Скультецкого);
  • «Дошкольному образованию города Куйбышева – 90 лет»;
  • живописи «Каинск: взгляд сквозь время» (художники В.А. Гайер, Ю.Е. Скультецкий);
  • памяти погибших земляков в локальных войнах «Афган, Чечня – дорогами войны».

Работает новая экспозиция «Каинск-Куйбышев. 1914 – 1991» — экспозиционно-выставочный зал на Папшева, 5.

Обзорные экскурсии по экспозициям музеев — краеведческий музей, дом-музей В.В. Куйбышева.
По заявкам видеопоказы в краеведческом музее:

  • «Три истории одного города»,
  • «Лавка мгновений»,
  • «Тихая моя Родина Каинская сторона»,
  • «И невозможно забыть»,
  • «Природа Новосибирской области»,
  • «Из истории государственных символов».

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