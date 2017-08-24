На школьно-дошкольные выставки приглашают куйбышевцев

Куйбышевский музейный комплекс ждёт местных жителей и гостей города с 29 августа по 02 сентября на выставки, экскурсии, видеопоказы.

Выставки:

«Школьная пора…» ;

«Городские мотивы» (персональная выставка акварели Ю.Е. Скультецкого);

«Дошкольному образованию города Куйбышева – 90 лет»;

живописи «Каинск: взгляд сквозь время» (художники В.А. Гайер, Ю.Е. Скультецкий);

памяти погибших земляков в локальных войнах «Афган, Чечня – дорогами войны».

Работает новая экспозиция «Каинск-Куйбышев. 1914 – 1991» — экспозиционно-выставочный зал на Папшева, 5.

Обзорные экскурсии по экспозициям музеев — краеведческий музей, дом-музей В.В. Куйбышева.

По заявкам видеопоказы в краеведческом музее:

«Три истории одного города»,

«Лавка мгновений»,

«Тихая моя Родина Каинская сторона»,

«И невозможно забыть»,

«Природа Новосибирской области»,

«Из истории государственных символов».