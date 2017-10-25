Наехала на пешеходов Тойота в Куйбышеве

Наехал на двух пешеходов автомобиль в Куйбышеве. ДТП произошло на обводной дороге между улицами Озерной и Олимпийской в 19.40.

Мужчина 1959 г. р. на автомобиле «Тойота-Корона» сбил мужчину 1948 г. р. и женщину 1974 г. р. Они двигались по краю проезжей чаксти навстречу автомобилю. Были в темной одежде без световозвращающих элементов.

В результате ДТП мужчина получил ссадины и ушибы, прошел медицинскую обработку. Женщину с травмами доставили в ЦРБ.

В отношении водителя, не заметившего пешеходов и допустивших наезд на них, возбуждено дело об административном правонарушении. Пешеходы тоже понесут административное наказание в виде штрафа за передвижение по неосвещаемой дороге без световозвращающих элементов.

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