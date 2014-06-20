Налоговая и ГИБДД встретились в Барабинске

Рабочая встреча отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Барабинский» и сотрудников налоговой службы состоялась в межрайонной ИФНС №5 по Новосибирской области.

В ходе встречи налоговики больше узнали о результатах и последствиях аварийности на дорогах Барабинска и района, об изменениях в КоАП РФ. Просмотрели 2 фильма о профилактике ДТП: «Свои 5 копеек. Это же ребёнок», «По следам Это же ребёнка», а также записи видеорегистраторов с моментами дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Новосибирской области.

Специальный эксперт отдела общественного обеспечения Валерий Тайлаков обратился ко всем присутствующим в зале работникам налоговых органов с призывом неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Он ещё раз напомнил своим коллегам, что безопасность участников дорожного движения зависит не только от водителей, но и от пешеходов.

Полезная информация для водителей, управляющих автомобилями в зимне-весенний период. Водитель, помни, что особую опасность представляют перекрестки и остановки общественного транспорта. Когда дорога заснежена, они становятся особенно скользкими из-за постоянного торможения автомобилей.

1. Снижайте скорость.

2. Увеличивайте дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам.

3. Выполняйте все действия плавно, не делайте никаких резких движений.

Увеличивается тормозной путь, значит повышается общая опасность движения. При движении на подъем выбирайте такую передачу, чтобы не пришлось переключаться до полного завершения подъема.

При спуске не выжимайте сцепления, ведите автомобиль на скорости, плавно притормаживая.

Водитель, не подавай резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей части. Ведь, торопясь сойти с дороги, пешеход может сделать резкое движение, поскользнуться и упасть перед идущим автомобилем.

Водители! Безопасность движения на скользкой дороге зависит от вас. Опыт и мастерство, внимательность и дисциплинированность — надежная гарантия безаварийной работы в зимне-весенний сезон.