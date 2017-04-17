Напомнили автомобилистам о начавшемся мотосезоне в Куйбышеве

Отряд ЮИД куйбышевской школы №2 совместно с инспекторами ДПС провели акцию «Подмигни мотоциклисту».

Для предотвращения ДТП ребята подготовили более 30 буклетов и памяток для водителей авто. Дети обратились к ним с просьбой, быть внимательными на дороге, не забывать, что кроме водителей машин, там присутствуют еще и мотоциклисты, скутеристы.

Водители с интересом выслушивали детей, получая от них листовки. В ответ обещали тщательно соблюдать ПДД и быть внимательными при управлении своего автомобиля.

С начала мотосезона-2017 в Куйбышевском районе выявили 4 нарушения, связанных с мототранспортом. Среди них: управление в состоянии алкогольного опьянения, без документов, без мотошлемов.