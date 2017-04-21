Нарушались права работников сельсовета в Таскаево

Нарушаются трудовые права работников в Таскаевском сельсовете. Барабинская межрайонная прокуратура по обращению сотрудника сельской администрации о непредставлении отпуска провела проверку.

В ходе проверки выявили ряд нарушений трудового законодательства. А именно, работодатель не соблюдает форму графика отпусков, сотрудники несвоевременно извещаются о времени начала отпуска, оплата отпуска производится с нарушением сроков. Главе администрации сельского совета внесли представление об устранении нарушений законодательства.

В отношении работодателя прокурор вынес два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ, по части 6 статьи 5.27 КоАП. По результатам рассмотрения актов работнику предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Главу администрации Таскаевского сельсовета привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ и по части 6 статьи 5.27 КоАП. Он получил штраф на общую сумму 13 000 рублей.

Вы бы решились обратиться в прокуратуру, чтобы защитить свои права?

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