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Нарушили права инвалидов в ИК-12
Нашли нарушения прав заключенных-инвалидов в куйбышевской колонии. Куйбышевский прокурор по надзору за исправительными учреждениями проверил исполнение администрацией колонии требований законодательства о социальной защите инвалидов. Установлено, что администрация ФКУ ИК-12 допускает нарушения требований федеральных законов «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Вопреки законоположениям, помещения отряда №8 для размещения инвалидов, медицинской части, библиотеки, а также магазина не оборудованы пандусами (подъемными устройствами). Этим нарушены требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями из числа лиц, осужденных к лишению свободы.
В марте по результатам проверки прокурор направил исковое заявление в суд о признании незаконным бездействия администрации учреждения и понуждении к устранению нарушений требований закона. Исполнение требований прокурора взято на контроль.
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да-а-а, жестоко с бедненькими жуликами злая администрация ИК-12 поступает, может им песочницы с качельками еще поставить? или жен своих привести? а что — «индивид имеет право на свободную любовь!» что-то о правах жертв их преступлений прокурор и судьи не вспомнили
заняться не чем прокурору, нет чтоб выявлять жуликов в дорожном хозяйстве, а то нет дорог в куйбышеве.