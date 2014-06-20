Нарушили права инвалидов в ИК-12

Нашли нарушения прав заключенных-инвалидов в куйбышевской колонии. Куйбышевский прокурор по надзору за исправительными учреждениями проверил исполнение администрацией колонии требований законодательства о социальной защите инвалидов. Установлено, что администрация ФКУ ИК-12 допускает нарушения требований федеральных законов «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Вопреки законоположениям, помещения отряда №8 для размещения инвалидов, медицинской части, библиотеки, а также магазина не оборудованы пандусами (подъемными устройствами). Этим нарушены требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями из числа лиц, осужденных к лишению свободы.

В марте по результатам проверки прокурор направил исковое заявление в суд о признании незаконным бездействия администрации учреждения и понуждении к устранению нарушений требований закона. Исполнение требований прокурора взято на контроль.

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