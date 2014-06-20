Нашли похитителя Деда Мороза в Куйбышеве

Установлен похититель новогодних костюмов из ДК имени Куйбышева. Напомним, следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе следствия установлено, что 18-летний, ранее не судимый житель города, прогуливаясь по ночным улицам01 января 2017 года, увидел, что освещение от фонаря попадает в одну из комнат Культурно-досугового комплекса, и все имущество, находящееся внутри, хорошо просматривается. Увидев на вешалках аккуратно развешанные новогодние костюмы Деда Мороза и Снегурочки, он решил их похитить, чтобы в период продолжительных новогодних каникул переодеться и повеселиться с друзьями.

Недолго думая, злоумышленник нашел кирпич, кинул его в пластиковое окно, через образовавшееся отверстие просунул руки и открыл его — сигнализацией помещение оборудовано не было. Проник внутрь, взял костюмы, вернулся с ними домой и благополучно лег спать. Своими преступными действиями злоумышленник причинил ущерб учреждению культуры в 10 000 рублей.

Подозреваемого удалось задержать по месту жительства и изъять похищенное имущество, которое он спрятал в диване. Молодой человек написал явку с повинной и раскаялся в содеянном. Костюмы будут возвращены во Дворец культуры, и в следующем году сказочные персонажи вновь порадуют детей в новогодние праздники.

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