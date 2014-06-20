Насилие в семье — теперь не преступление в Барабинске

Отменили уголовную ответственность за домашнее насилие. Теперь за побои, нанесенные внутри семьи впервые, последует лишь административная ответственность.

Такие поправки в Уголовный кодекс приняла Госдума в последнем третьем чтении. Коллеги на сайте news.ngs.ru уточняют, что документ внес изменения в статью 116 — исключили «побои в отношении близких лиц» из числа преступлений. Это назвали декриминализацией побоев в семье.

Согласно статье 116 УК близкие лица — супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство. Административная ответственность, предусмотренная за первичное совершение побоев — это штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

До этого побои, совершенные вне семьи и не повлекшие тяжких телесных повреждений, наказывались как административное правонарушение, а в отношении «близких лиц» — сразу по Уголовному кодексу. Виновный мог лишиться свободы до двух лет.

Сейчас первый случай рукоприкладства в семье станут наказывать как административное правонарушение. Тот, кто уже привлекался за такое поведение и совершил его повторно получит уголовное наказание.

Вы знаете случаи, когда за семейные побои виновного привлекали к уголовной ответственности?

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