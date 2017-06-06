Наталья Гостева: Дарить сердечное тепло

Более 20 лет трудится в барабинском Комплексном центре социального обслуживания населения, в отделении социального обслуживания на дому Наталья Гостева. Платон утверждал, что основа всякой мудрости есть терпение. Для Натальи Геннадьевны характерно большое терпение. Она считает, как ты к людям относишься, тем и они тебе платят.

— Наталья Геннадьевна, что Вас привело в профессию?

— После окончания медучилища нужна была работа, и я устроилась социальным работником. Мне всегда везет с хорошими людьми, на участке встретила замечательных подопечных. Получаю удовлетворение от своей работы. Уже другой не представляю, привыкла.

— Какой надо иметь характер, чтобы быть соцработником?

— Важны терпение, доброта. Даже в самых сложных ситуациях стараюсь разговаривать доброжелательно, не устанавливать свои порядки, не прекословить. В прейскуранте нет услуги «пожалеть, поддержать», но работу нужно не только качественно выполнить, но и с душой. Это наполняет жизнь смыслом и радостью от каждого прожитого дня и мне, и подопечным.

— Какие услуги чаще востребованы?

— Каждый день покупаю и приношу продукты, делаю уборку в доме. Работа разная: получение рецептов и лекарств, оплата коммунальных услуг. Иногда заказываю такси на работе и сопровождаю к стоматологу или к другому специалисту. К сожалению, мои подопечные очень плохо передвигаются и сидят дома. А для человека важно выходить из дома.

— Как долго подопечные обслуживаются Вами?

-Большинство обслуживаю больше десяти лет, с некоторыми знакома три-четыре года. Лидии Васильевне помогаю 15 лет, ей 81 год. Дай Бог им здоровья, чтобы обслуживались и дальше.

-В Европе соцработникам разрешено работать всего пять лет. Как справляетесь с потерями подопечных?

— Это самое сложное в работе. Привыкаешь за годы, воспринимаешь как своих, родных. Потеря всегда переносится очень тяжело, особенно, когда на твоих руках. Воспринимаешь чужую беду, как свою. Стараюсь уйти в работу.

— Какие еще сложности в работе?

— Моим бабушкам за 80, 84-86 лет. Лежачим необходимо постель, памперсы поменять, помыть, переодеть. Это не только физический труд, этот уход требует моральных усилий.

— В чем секрет работы?

— Секретов нет. Обычно подопечные привыкают быстро. Я знаю, что они любят. Особых запросов у них нет: супчики, кашки.«Что приготовишь, то и буду», — говорит дедушка. От многих квартир у меня ключи. Проблемы недоверия у нас практически нет.

— Среди ваших подопечных есть ветераны войны?

— Все они — дети войны, выносливые, закаленные. Очень стойкое поколение. Столько трудностей в своей жизни преодолели! Люди, которые радуются каждому прожитому дню, старость переносят хорошо.

— Есть судьбы, которые особенно врезались в память?

— По воспоминаниям каждого можно писать книги. Жизнь каждого неповторима и многогранна. Жизнь складывается по-разному, кто-то остается один, у кого-то дети уехали, а кто-то и сам не желает переезжать из насиженного гнезда.

— О чем мечтаете?

— Чтобы окружающие понимали, не возмущались, когда соцработники вне очереди идут за рецептами, покупают лекарство, оплачивают коммунальные услуги. Хотелось бы и в магазинах вне очереди проходить или чтобы служба доставки работала.

— А как же личная жизнь?

— Моя личная жизнь — это мой сын, моя гордость, поддержка, незаменимый помощник. Он студент 2 курса транспортного колледжа, мечтаю, чтобы, получив образование, нашел хорошую работу. У меня мама живет в деревне, ей 81 год, хочу, чтобы долго жила и здорова была.

— Что пожелаете коллегам в профессиональный праздник?

— В профессиональный праздник желаю терпения и неиссякаемой энергии, наполняющей смыслом такую нелегкую работу. Даря людям сердечное тепло и предоставляя помощь, желаю получать взамен удовлетворение.

Вам приходилось обращаться за поддержкой в отделение социальной помощи на дому?

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