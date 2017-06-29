Наталья Шваб выиграла утюг от Аспекта!

Победителем конкурса «Собери слово и выиграй утюг» стала Наталья Шваб из Барабинска! Она в течение четырех недель следила за выпусками «Аспекта», находила и вырезала буквы, соблюдая условия конкурса. В итоге собрала «УТЮГ»! Надо заметить, что многие участники не обратили внимание на новые условия конкурса, поэтому выбыли из конкурса.

Поздравляем Наталью! Приглашаем Вас в редакцию «Аспекта» за подарком — УТЮГОМ — 30 июня, в пятницу.

Адрес: Деповская, 12/1 Телефон: 8 913 730 30 43

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