Наталья Шваб выиграла утюг от Аспекта!

Победителем конкурса «Собери слово и выиграй утюг» стала Наталья Шваб из Барабинска! Она в течение четырех недель следила за выпусками «Аспекта», находила и вырезала буквы, соблюдая условия конкурса. В итоге собрала «УТЮГ»! Надо заметить, что многие участники не обратили внимание на новые условия конкурса, поэтому выбыли из конкурса.
Поздравляем Наталью! Приглашаем Вас в редакцию «Аспекта» за подарком — УТЮГОМ — 30 июня, в пятницу.
Адрес: Деповская, 12/1
Телефон: 8 913 730 30 43
Вы любите конкурсы?
2 Comments
Совсем обнищали утюги дарите позорники
Сразу видно, что Vasiliska либо очень молода, либо это представитель конкурентных сфер, либо человек из числа всем и всегда недовольных. Ведь успешный человек обычно радуется любым подаркам: улыбкам, цветам, авторучке… Потому что важен не сам подарок, а внимание.
Vasiliska, вы делитесь даже не утюгом, а тем, что в вас очень много и вы это выплескиваете…