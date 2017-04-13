Наталья Ядрышникова: Идти уверенно к намеченной цели

Не каждый отважится посвятить жизнь маленьким детям, стать для них второй мамой, учить добру. Наталья Ядрышникова, победитель профессионального конкурса «Педагог года- 2017» в номинации «Воспитатель года-2017» в Куйбышевском районе, старается воспитывать добрых, любознательных детей.

— Какие чувства наполняют?

— Эмоции переполняют. Счастье, что получилось прийти к намеченной цели. Гордость за садик «Золотой ключик», в котором работаю. Это победа коллектива, особенно большой вклад внесли старший воспитатель и заведующая, которые оказывали профессиональную поддержку и говорили: «Смело иди вперед. Мы в тебя верим». Да, не надо бояться, недооценивать себя.

— Благодаря чему добились успеха?

— Очень важно не только знать, но и уметь преподнести эмоционально. Я руковожу театральным кружком «Сказка», в который ходят мои детки 4-5 лет. Я не только учу детей перевоплощаться, но и по мановению волшебной палочки превращаюсь сама. Артистичность — мощный ресурс воспитателя.

— Самое сложное конкурсное задание?

— Логопедическое занятие с незнакомыми детьми, оно оказалось и самым интересным. Мы отправились в увлекательное путешествие к звукам. Учитывая возрастные особенности детей, решая поставленные задачи, импровизируя, достигла цели.

— Ваше педагогическое кредо?

— В течение 12 лет работаю в детском садике. За это время получила высшее педагогическое образование и прошла курсы переподготовки по специальности. Мой девиз — не останавливаться на достигнутом. Всегда учиться новому. И, безусловно, любовь и уважение к детям. Я прошу детей помнить, что они — мои друзья.

— Самая главная награда?

— Радостные, счастливые лица детей. Приятно, когда тебя с самого утра встречают детские улыбки. Скучать с ними не приходится. Конечно, приятно слышать слова благодарности от родителей.

— Кому сами хотите сказать слова благодарности?

— Моей семье, которая верила в меня, морально поддерживала. Праздничный ужин в окружении мамы, сыновей, мужа, их гордость за признание моего ежедневного кропотливого труда согрело душу.

— Какие качества должны быть развиты у воспитателя?

— Доброта, ответственность, целеустремленность, коммуникабельность. Идти в ногу со временем, суметь разрулить любую ситуацию, отвлечь ребенка, рассказать интересную сказку, предложить игру. Рабочий день наполнен бурными эмоциями детей, которые ждут что-то новое.

— Дети 21 века, они какие?

— Активные, подвижные, очень смышленые, мыслят и рассуждают по-взрослому, делают глубокие выводы.

— Чему учите детей?

— Я приобщаю детей к чтению. Чтобы дети любили и уважали близких, были добрыми.

— Чему вас учат дети?

— Учат быть счастливой, радоваться жизни. Ребенок начинает лучезарно светиться, получив в награду просто солнышко.

— Как вы пришли в профессию?

— Дети всегда тянулись ко мне, но я по первому образованию — бухгалтер, и не думала работать воспитателем. Оказалась случайно, но осталась навсегда. Очень люблю детей и свою работу, хотя это титанический труд.

— О чем мечтаете?

— Чтобы близкие были счастливы и здоровы, собирались вместе, дружно общались. Чтобы дети поменьше делали ошибок и уверенно шли по жизни. Еще хочется куда-нибудь уехать, уединиться: я пишу стихи, лирические, душевные.

— Что пожелаете родителям?

— Терпения и еще раз терпения. Воспитывать ребенка всегда сообща. Тесное взаимодействие родителей и воспитателей помогает решать проблемы конструктивно.

Любовь Белова

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