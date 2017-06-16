Навязывает услуги страховая компания в Барабинске

Страховая компания навязывает свои услуги в Барабинске. С такой проблемой обратился пенсионер Александр Соболевский в газету «Аспект».

Мужчина обратился к страховщикам, чтобы сделать страховку на мотоцикл. Летом барабинец планирует ездить на нем за ягодами и грибами. Но услугу получить не смог.

В страховой компании отказались заниматься оформлением мотоцикла без дополнительного страхования другого имущества. Пенсионеру предложили подключить свой дом или надворные постройки. Понятно, что это обойдется гораздо дороже.

Александр Федорович спрашивает, законно ли поступает страховая компания?

Специалисты страховых компаний поступают незаконно, поясняет главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Барабинском районе Евгения Деева. Выяснилось, что в отдел уже поступали обращения граждан с жалобами на действия страховых компаний.

Компании отказывали заключать договора ОСАГО. Свой отказ объясняли страхованием лишь определенных категорий транспортных средств или оформлением полиса только при дополнительном добровольном страховании — жизни, здоровья, например. Уклонение страховых организаций от заключения договора ОСАГО является необоснованным и неправомерным.

Здесь действует ФЗ от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Договор ОСАГО признается публичным и страховая организация обязана оказать услугу по такому договору в отношении каждого, кто к ней обратится. Отказ от заключения публичного договора, при наличии возможности предоставить соответствующие услуги, не допускается.

Положения статьи 426 Гражданского кодекса РФ, статья 1 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Это действует в случаях, когда страховая компания пытается навязать договор добровольного страхования — КАСКО, договор страхования жизни.

Пункт 2 статьи 16 Закона «О защите прав потребителей».

При получении владельцами транспортных средств от страховщика извещения об отказе в заключении договора ОСАГО или не направлении страховщиком извещения о принятии заявления в тридцатидневный срок, потребитель вправе обратиться в суд с требованиями о понуждении заключить договор и возмещении причиненных убытков.

Недавно в Центральном банке России задумались над продлением срока, в течение которого клиент может расторгнуть договор и вернуть себе страховую премию. Это случилось после того, как новосибирские автовладельцы начали массово жаловаться на то, что страховщики отказывают в оформлении полисов ОСАГО без дополнительных услуг.

Пункт 4 статьи 445 Гражданского кодекса РФ.

Вам страховые компании навязывали свой услуги?

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