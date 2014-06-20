Не чистят придомовую территорию в Барабинске

Придомовую территорию в квартале «Г» Барабинска не чистят. Замело по самые окна первого этажа. В доме живут одни пенсионеры.

До этого тоже не чистили. Ходил в МУП «ЖКХ» к главному инженеру. Кое-как выделили технику. Пришлось все дела бросить, чтобы трактор встречать.

На этот раз дозваться невозможно. Говорят, что техники нет. Диспетчеру запретили заявки принимать на очистку снега.

«Благоустройству» не до нас. У них обязанность дороги общие расчищать. А к нам скорой не проехать. К первому подъезду еще как-то можно, дальше — снег. Как быть?

Еще по теме: Столкнули снег на тротуар в Барабинске