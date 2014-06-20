Не чистят улицы в Куйбышеве

В редакцию «Аспекта» поступило много сообщений о том, что дороги, находящиеся на удаленных от центра Куйбышева улицах, не чистились от снега с последнего снегопада. Напомним, он был в воскресенье, с тех пор прошло три дня.

Иван Полозин,

житель улицы Копьева:

Ситуация ужасная. На нашей улице двум машинам никак не разъехаться. На улице Агафонова пешеходам ходить вообще негде. Трактора, когда чистят снег, заваливают пешеходную дорожку. Приходится ходить по проезжей части дороги. Чтобы пропустить машину, человеку нужно забраться на высокий снежный вал. Затем опять с него спуститься. Пока пройдешь по улице, как альпинист, раз восемь заберешься на гору и спрыгнешь с нее.

Жалуются жители улиц Лунной, Снежной, Рябиновой, Клубничной, Папанина, Карла Маркса, Ломоносова. Здесь пешеходы снег на дороге уже притоптали, образовав тропинки для прохода, но проехать по улицам на автомобиле невозможно.

Сергей Воронов,

житель переулка Радужного:

Последний снегопад был в воскресенье. Сегодня среда. Я не могу выгнать из гаража свой автомобиль – нет смысла. Дорога не прочищена. Те, кто работает на тракторе или личный имеет, прочищают подъезд к своему дому, дальше дорога снегом завалена. Вижу, что каждый день чистят в центре, на улице Володарского, Партизанской. На интернат всегда в последнюю очередь приезжают. Бывает, неделю ждем. А там и новый снегопад будет. Дети в школу ходят. Приходится провожать их до самой остановки.

Редакция не смогла сегодня взять комментарий по наболевшей «снежной» теме у руководителей дорожного хозяйства. Надеемся, что завтра они ситуацию прояснят.

Какова ситуация с уборкой снега на ваших улицах? Как часто на них появляется снегоуборочная техника?

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