Не допущен рост пожаров в Барабинске

На 100 процентов снижена гибель людей на пожарах в Барабинском районе. На сегодня произошло три пожара. Из них два — в жилом секторе. За аналогичный период прошлого года случилось восемь пожаров. Из них семь — в жилом секторе.

В целом, рост количества пожаров не наблюдается. В жилом секторе роста так же нет. С начала этого года гибель людей на пожарах не допущена. За аналогичный период прошлого года на пожарах погибло пять человек.

На пожарах травмирован один человек. За аналогичный период прошлого года таких случаев не было.

Рост количества пожаров не наблюдается на объектах торговли. Его нет и на транспортных средствах — один пожар в текущем году, один — за аналогичный период прошлого года.

В городе произошло три пожара, где один человек травмирован. В районе пожаров не было. Все три возгорания вызвали разные причины. Во-первых, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Во-вторых, неосторожное обращение с огнем. В-третьих, неисправность транспортного средства.

Можно ли не допустить пожар?

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