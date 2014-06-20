Не мог заехать в Кармышак школьный автобус

Только к четвертому уроку приехали дети из Кармышака в таскаевскую школу 23 января. Школьный автобус не мог проехать через снежные заносы, чтобы забрать ребят. Обычно он прибывает в 7:45. В этот раз автобус выехал из деревни около десяти утра.

Жители Кармышака отнеслись к этой ситуации нормально. Что поделать с погодой? Говорят, что бывало и хуже. Четыре года назад 12 дней не могли ни выехать, ни заехать. Оставались без хлеба.

Пока водитель автобуса справлялся со снежными преградами, дети ожидали его в здании кармышакской школы вместе со взрослым-сопроводителем. Уже вчера, 24 января, они к началу занятий успели.

В администрации Барабинского района подтвердили, что информация достоверная. Но ситуацию решили пока оставить без комментариев. О ней доложили в Правительство региона.

Как вы относитесь к тому, что невозможно попасть в села из-за снега?

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