Не оборудована остановка для сельских жителей в Барабинске

Дискомфорт испытывают сельские жители Барабинского района, дожидаясь своего автобуса. Место на улице Кирова, где общественный транспорт собирает пассажиров, никак для этого не оборудовано.

40 минут жительница Барабинска Галина Ковыршина стояла в ожидании автобуса до Старощербаково. Была очень жаркая погода, поездка выдалась крайне неприятной.

Женщина рассказала, что на Кирова приходит к автобусу много народу. В том числе, с маленькими детьми. Людям негде скрыться от непогоды или присесть. С сумками сельские жители стоят возле забора, ограждающего территорию ЦРБ.

Сельским пассажирам нужна остановка. Знает ли об их потребности местная власть?

Владимир Путков,

директор МУП «Барабинсктранс»:

Сейчас в городе две остановки для сельских автобусов — возле вокзала и в районе ЦРБ на улице Кирова. Последняя не оборудована. По этому вопросу нужно обращаться в районную администрацию, отдел ЖКХ, транспорта, энергетики и связи. Сергей Приемкин,

начальник отдела ЖКХ, транспорта, энергетики и связи администрации Барабинского района:

К остановочному павильону «Поликлиника» на маршрутах городского транспорта сельский автобус подходить не может. Он должен выстаивать около 30 минут в ожидании, пока усаживаются пассажиры. Так он преградит движение городского транспорта. К нам люди с такой проблемой не обращались. И вообще, остановками на территории города занимается городская администрация. Елена Ивасюткина,

начальник отдела развития малого бизнеса, торговли и услуг администрации Барабинска:

Движение сельских автобусов идет по маршрутной сети Барабинского района. В связи с этим стоит обращаться в районную администрацию.

В отделе управления градостроительства и ЖКХ городской администрации посоветовали задать вопросы в письменном виде.

Место для посадки и высадки пассажиров должно быть оборудовано, утверждают сотрудники ОГИБДД. Но кем в данном случае?

Вячеслав Васькин,

инспектор дорожного надзора ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Барабинский»:

Несколько лет назад сельский автобусный маршрут проходил через остановку «Поликлиника». Автобус ехал через городские остановки и выстаивал возле медучреждения. Место позволяло пропускать и сельский автобус, и городской транспорт, но позже водители стали подъезжать к территории ЦРБ. Конечно, если там производится остановка транспорта, то место должно быть оборудовано. Привести остановку в соответствие с нормами СНиПа должны совместно городская администрация и районная, так как это районный маршрут на территории города.

Готова ли городская администрация взять на себя обязанность оборудовать остановку для сельских жителей и что для этого нужно сделать — читайте позднее.

Как вы думаете, сделают ли остановку для сельских автобусов?

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