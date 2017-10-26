Не получила деньги на подготовку полигона ТКО администрация Барабинска

Не предоставили субсидию на подготовку полигона ТКО администрации Барабинска. Как уточнили специалисты районной администрации, 150 тысяч рублей на проведение работ по изменению границ города были запланированы.

На данный момент деньги не перечислили в связи с тем, что документы администрацией города не предоставлены. Только после изменения границ города можно переводить участок под полигон из категории земли населенного пункта в категорию земель промышленности.

Напомним, что в Барабинске планируется построить межрайонный полигон ТКО, на который предполагается потратить 128 миллионов 594 тысяч рублей. Прогнозная стоимость затрат на строительство

мусоросортировочной линии — 37 миллионов 913 тысяч рублей.

Строительство мусороперерабатывающего завода на территории Барабинского района, согласно действующей редакции Территориальной схемы не планируется. Об этом сообщила специалист по охране окружающей среды.

Алина Карагодина,

специалист по охране окружающей среды администрации Барабинского района:

Для перехода на новую систему обращения с ТКО каждый регион страны согласно Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» должен разработать территориальную схему обращения с отходами, региональную программу, а также выбрать одного или нескольких региональных операторов до 1 января 2019 года.

Российские регионы обязаны разместить документацию об отборе региональных операторов по обращению с ТКО на официальном сайте torgi.gov.ru не позднее 1 февраля 2018 года. На сегодня региональный

оператор по обращению с отходами в Новосибирской области не определен.

Успеет ли Барабинск подготовиться к новой системе обращения с ТКО?

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