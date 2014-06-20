Не пробраться по тротуару на Маркса в Барабинске
Дек15

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Не пробраться по тротуару на Маркса в Барабинске

Автор: | Опубликовано 15 декабря 2016 в 17:06
Рубрика: Реплика | Просмотров: 300 | Один комментарий

Хочу оставить такую жалобу. Не чистят тротуар на центральной улице Карла Маркса в Барабинске. Идти невозможно.

Я, как бабушка, иногда вожу маленьких внуков в детский сад. С коляской не пройти! Пешеходы натоптали бугры, через которые приходится ее тянуть.

Хоть на дорогу выходи! Так опасно — движение какое! Как-то раз мне случайный прохожий помог провезти коляску с внуками! Ну а когда уже чистить тротуары начнут?

Заметили, что в Барабинске не хватает снегоуборочной техники?

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