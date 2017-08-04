Не пустили бесплатно в туалет на барабинском вокзале

Проблема бесплатного пользования туалетом на вокзале в Барабинске осталась актуальной. В редакцию обратился пассажир электропоезда.

Он пишет: «30 июля приехали с трехлетним ребенком на электропоезде на станцию Барабинск. Зайдя в вокзал, ребенок попросился в туалет. На кассе предъявили билет, но нам отказали в бесплатном туалете. Сослались на то, что по прибытию билет не действителен, указав на приказ №473 п.52 от 19.12.2013, который размещен на стенде. Я уточнил информацию об этом приказе».

Выписка из приказа: Приказом Министерства Транспорта РФ от 19.12.2013г. №473, проездные документы, приобретенные пассажирами, действительны на время следования поезда, с которым следует пассажир до пункта назначения.

Пассажир продолжает, что исходя из вышеизложенного, в связи с окончанием поездки по прибытии на станцию назначения, договорные обязательства между сторонами утрачивают свою силу, вследствие чего, услуга пользования санитарными комнатами на вокзалах возможна за отдельную плату.

Для пассажиров пригородного сообщения бесплатное пользование санитарной комнатой после завершения поездки возможно при наличии оформленной транспортной карты (при предъявлении чека, подтверждающего срок действия транспортной карты), а также при наличии проездного документа (билета), оформленного при следовании «туда» или «туда-обратно».

Информация о перечне лиц, имеющих право бесплатного посещения туалета, сообщает пассажир, размещена на информационных стендах при входе в санитарные комнаты.

Уточнив приказ, на следующий день мужчина приехал на вокзал и попросил кассира на камеру прокомментировать данную ситуацию. Увидев камеру, она сказала, что, действительно, предъявив билет, пассажиры могут пользоваться бесплатно туалетом. Это полностью противоречило информации от вчерашней смены.

Пассажир просит соответствующие органы провести проверку по данному факту. Также он предлагает ознакомиться с выдержками из правил пользования услугами железной дороги.

В статье 80 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта РФ» № 18-ФЗ от 10 января 2003 г., в 4 абзаце сказано: «На железнодорожных станциях, открытых для выполнения операций по перевозкам пассажиров, багажа, грузобагажа, вокзалы имеют… железнодорожные билетные кассы, помещения для приема и выдачи багажа, камеры хранения ручной клади, залы ожидания, справочные бюро, комнаты отдыха пассажиров, комнаты матери и ребенка, рестораны и буфеты, помещения для культурно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания пассажиров. Пассажирам предоставляется право бесплатного пользования залами ожидания и туалетами». Согласно п. 27 ст. 2 Устава «пассажир — лицо, совершающее поездку в поезде по действительному проездному документу (билету) либо имеющее проездной документ (билет) и находящееся на территории железнодорожной станции, железнодорожного вокзала или пассажирской платформы непосредственно перед указанной поездкой или непосредственно после нее».

Правильно говорят, что туалеты на вокзалах финансируются за счёт «непассажиров» и пассажиров, не знающих свои права.

Напомним, что есть еще один документ, изданный Дирекцией железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД». В нем более подробно разъясняется, кто и когда может бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале.

Пассажиры, оплатившие билет на поезд дальнего следования, могут бесплатно пользоваться туалетом с момента покупки билета и в течение двух часов после прибытия на станцию. А вот пассажиры, купившие билет на пригородный поезд, могут бесплатно попасть в туалет только с действующим документом. То есть до посадки в вагон. После прибытия на станцию билет на электричку уже не действует.

Какой документ в этом случае главнее — сложно сказать. И почему оба человека (с поезда дальнего следования и пригородного), являясь пассажирами, имеют разные права. Но пассажирам стоит знать свои права, ведь часто наше «незнание» ловко используют.

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Как бы вы поступили на месте пассажира?

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