Не снесут садовые участки в Западном в Барабинске

Вопрос о строительстве новой улицы в Барабинске задавали читатели. «Прошёл слух, что администрация города Барабинска решила садовые участки поселка Западного и комбината «Марс» снести и построить улицу жилых домов. Какова ситуация?» — спрашивают жители.

Действительно ли это так, уточнила городская администрация. Начальник отдела муниципального имущества Вячеслав Шульгин сообщил, что снос садовых участков в районе комбината «Марс» и строительство улицы жилых домов не планируется.

Барабинску нужны новые улицы?

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