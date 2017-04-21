Не соблюдали технологию ремонта вагонов в Барабинске и Инской

Работники пунктов технического обслуживания вагонов в Барабинске и Инской, вагонного эксплуатационного депо Инская, вагонного ремонтного депо в Татарске и Барабинске не соблюдали технологический процесс текущего и деповского ремонта вагонов и замены их запасных частей. На станциях допускались случаи использования ненадлежащим образом измерительного оборудования, сотрудники несвоевременно повышали квалификацию.

Все это попало во внимание барабинской транспортной прокуратурой совместно и Сибирского управления Госжелдорнадзора. Проверяли исполнение законодательства о безопасности движения.

По результатам проверки руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений закона с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц. Кроме того, транспортной прокуратурой в отношении должностных лиц предприятий возбуждено 18 административных производств по части 6 ст.11.1 КоАП РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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