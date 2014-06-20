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Не всем успели изменить платежки в Барабинске
Большие суммы за тепло в платежках объяснили в МУП «ЖКХ» Барабинска. В домах, где есть общедомовые приборы учета, плата за отопление в январе зависела от объема потребленного ресурса. А объем зависел от погоды за окном и периода снятия показаний счетчика.
Напомним, что в феврале барабинцы отдали половину пенсии за коммунальные услуги. Они получили платежки за январь. Суммы оказались на несколько сотен, даже тысячу рублей, больше, чем за прошлые месяцы. Особенно повысилась плата за отопление и холодную воду.
В остальных домах ситуация другая. С начала года вступили в силу изменения в Жилищном кодексе. Внесены поправки в Правила предоставления коммунальных услуг и Правила содержания общего имущества.
Сергей Ромащенко,
директор МУП «ЖКХ»:
При оформлении платежных документов исполнитель коммунальных услуг определяет размер платы за холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение и теплоснабжение с учетом повышающих коэффициентов. Они подлежат указанию отдельной строчкой. То есть коммунальная услуга должна быть указана самостоятельно, а отдельно строчка — размер платы за коммунальную услугу в размере повышающего коэффициента. В связи с этим МУП «РКЦ» вносит изменения в программный комплекс «ГРАД» по оформлению платежного документа. Большой объем лицевых счетов и сжатые сроки для введения информации могли повлиять на сумму платы за январь. Все поправки и недочеты будут устранены в февральских документах об оплате. Приносим свои изменения и надеемся на понимание со стороны жителей.
В вашей платежной квитанции указан повышающий коэффициент?
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В случае если квартира не оснащена индивидуальными приборами учета при наличии технической возможности установки таких приборов, при определении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях применяются повышающие коэффициенты.
Это установлено федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 и предусмотрено Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. В Новосибирской области повышающие коэффициенты введены в действие с 01.04.2015.
При отсутствии технической возможности установки прибора учета в жилом помещении, подтвержденной соответствующим актом, составленном по форме и в порядке, установленном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 627, при расчете размера платы за соответствующую коммунальную услугу применяется «базовый норматив».
Кроме того, «базовый норматив» применяется при расчете размера платы за коммунальные услуги, предоставленные в домах, отнесенных к ветхим или аварийным, подлежащим сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013, в домах, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее 5 кВт (в отношении организации учета используемой электрической энергии), либо максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее 0,2 Гкал в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии), либо максимальный объем потребления природного газа которых составляет менее 2 м3 в час (в отношении организации учета используемого природного газа). 1. Повышающий коофициент не применяется, если нет тех. условий для установки общедомового прибора учёта. Но самое главное — 2. Если энергозатратность дома менее 0,2 Гкал. в час. В месяц — это 144 Гкал. Значит, если дом потребляет менее 144 Гкал. в месяц, то счётчик можно не ставить, и повышающий коофициент не должен применяться.