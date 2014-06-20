Не всем успели изменить платежки в Барабинске

Большие суммы за тепло в платежках объяснили в МУП «ЖКХ» Барабинска. В домах, где есть общедомовые приборы учета, плата за отопление в январе зависела от объема потребленного ресурса. А объем зависел от погоды за окном и периода снятия показаний счетчика.

Напомним, что в феврале барабинцы отдали половину пенсии за коммунальные услуги. Они получили платежки за январь. Суммы оказались на несколько сотен, даже тысячу рублей, больше, чем за прошлые месяцы. Особенно повысилась плата за отопление и холодную воду.

В остальных домах ситуация другая. С начала года вступили в силу изменения в Жилищном кодексе. Внесены поправки в Правила предоставления коммунальных услуг и Правила содержания общего имущества.

Сергей Ромащенко,

директор МУП «ЖКХ»:

При оформлении платежных документов исполнитель коммунальных услуг определяет размер платы за холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение и теплоснабжение с учетом повышающих коэффициентов. Они подлежат указанию отдельной строчкой. То есть коммунальная услуга должна быть указана самостоятельно, а отдельно строчка — размер платы за коммунальную услугу в размере повышающего коэффициента. В связи с этим МУП «РКЦ» вносит изменения в программный комплекс «ГРАД» по оформлению платежного документа. Большой объем лицевых счетов и сжатые сроки для введения информации могли повлиять на сумму платы за январь. Все поправки и недочеты будут устранены в февральских документах об оплате. Приносим свои изменения и надеемся на понимание со стороны жителей.

В вашей платежной квитанции указан повышающий коэффициент?

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