Не хватает спортплощадок в Куйбышеве

В куйбышевских дворах спортивных сооружений практически нет. Стоят или игровые площадки для маленьких детей, или дворы пустуют, как в кварталах 10, 11, 13, 15 – таких большинство.

Есть большие дворы между домами, стоящими по периметру четырехугольника, которые могли бы вместить целое футбольное поле. Однако там нет даже баскетбольных щитов и волейбольных сеток. Живущей в домах молодежи заняться нечем во дворе. Единственную волейбольную сетку удалось увидеть с Войкова – на улице по направлению к школе-интернату.

Все остальные элементы для подвижных спортивных игр расположены в образовательных учреждениях и клубах. В футбол на территории школ уж точно поиграть можно, есть там и баскетбольные кольца. В клубах «Заречный» и «Корсар» оборудованы футбольные и волейбольные площадки. Можно погонять мяч на хоккейных коробках в 1, 8, 11 кварталах.

Однако если ты живешь, например, в доме 3 квартала 1а, то вряд ли пойдешь играть в волейбол в школу №№4 или 10. Можно предвидеть возражения: подросткам не нужны спортплощадки, они все увлечены лишь гаджетами. Но вот во дворе школы №3 каждый вечер полно ребят разного возраста из окрестных домов. И в футбол играют, и бегают, и на велосипедах гоняют. Если есть рядом спортплощадка, привычка ходить на нее сформируется.

Елена Кускова,

начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации города Куйбышева:

Конечно, спортивных площадок в городе недостаточно, особенно в его заречной части, на территории ТОСов. Особенно в свете введения сдачи норм ГТО. Подросткам нужно получать навыки именно на дворовой спортплощадке, не все же могут заниматься в ДЮСШ. Думаю, что власти города будут изыскивать средства на оборудование спортивных площадок во дворах.

В вашем дворе есть спортплощадка?

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