Не могут заселиться в дом на Октябрьской жители Барабинска

Новоселы не могут заехать в дом на Октябрьской, 65 в Барабинске. Ключи переселенцы получают, но квартиры не приспособлены для жизни. Помимо строительных недоделок, создающих дискомфорт, есть другие трудности.

Евгения Ильина,

жительница дома на Ленина, 101, новосел:

Не могу заехать — нет плиты. Скоро 1 сентября. Ребенку нужно комнату готовить для учебы. Получается, что скоро надо уроки делать, а мы будем вещи перевозить. Щели во входных дверях не устранили. Перед вручением ключей нам дали акты. В них мы указали недочеты, но никто ничего не сделал. На третьем этаже в одной из квартир вообще батарея отваливается. Я отдала в администрацию документы на старое жилье, а новые пока не получила. Уже третья неделя пошла. Мы, выходит, повисли в воздухе.

По этой же причине — отсутствие плиты — не отмечает новоселье Евгения Сапелкина.

Евгения Сапелкина,

жительница дома на Ленина, 101, новосел:

В нашем третьем подъезде заселены пять квартир. Мне ключи отдали, но пока не заселяюсь. В квартире нет плиты. Из стен провода торчат. Кроме того, в подъезде появился грибок. Плиты не установлены в нескольких квартирах. Точно знаю, что трое новоселов отказываются заселяться, их жилье не устраивает.

Одна из таких новоселов — Галина Горбачева. Ее семье досталась квартира «с окошечками». Но женщина не собирается заселяться. Она намерена отстаивать свои права в суде. Общаясь с представителями администрации, Галина предлагала свой компромисс. Но ее не поддержали.

Галина Горбачева,

жительница дома на Ленина, 101:

Я предлагала поменять квартиру за доплату, мне отказали. Готова была получить жилье на вторичном рынке, но со мной разговаривать не стали. Никакие компромиссы не предлагали. Будем привлекать своего адвоката и обращаться в суд. А недавно мне сообщили, что будут готовить исковые заявления на принудительное заселение.

Помимо обращения в суд, Галина уже получила ответ от барабинской межрайонной прокуратуры. Ее обращение передали в Жилищную инспекцию.

В администрации города устно комментировать ситуацию отказались.

Как вы думаете, все заселятся в дом на Октябрьской, 65?

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