Не могут заселиться в дом на Октябрьской жители Барабинска

Новоселы не могут заехать в дом на Октябрьской, 65 в Барабинске. Ключи переселенцы получают, но квартиры не приспособлены для жизни. Помимо строительных недоделок, создающих дискомфорт, есть другие трудности.
Евгения Ильина,
жительница дома на Ленина, 101, новосел:
Не могу заехать — нет плиты. Скоро 1 сентября. Ребенку нужно комнату готовить для учебы. Получается, что скоро надо уроки делать, а мы будем вещи перевозить. Щели во входных дверях не устранили. Перед вручением ключей нам дали акты. В них мы указали недочеты, но никто ничего не сделал. На третьем этаже в одной из квартир вообще батарея отваливается. Я отдала в администрацию документы на старое жилье, а новые пока не получила. Уже третья неделя пошла. Мы, выходит, повисли в воздухе.
По этой же причине — отсутствие плиты — не отмечает новоселье Евгения Сапелкина.
Евгения Сапелкина,
жительница дома на Ленина, 101, новосел:
В нашем третьем подъезде заселены пять квартир. Мне ключи отдали, но пока не заселяюсь. В квартире нет плиты. Из стен провода торчат. Кроме того, в подъезде появился грибок. Плиты не установлены в нескольких квартирах. Точно знаю, что трое новоселов отказываются заселяться, их жилье не устраивает.
Одна из таких новоселов — Галина Горбачева. Ее семье досталась квартира «с окошечками». Но женщина не собирается заселяться. Она намерена отстаивать свои права в суде. Общаясь с представителями администрации, Галина предлагала свой компромисс. Но ее не поддержали.
Галина Горбачева,
жительница дома на Ленина, 101:
Я предлагала поменять квартиру за доплату, мне отказали. Готова была получить жилье на вторичном рынке, но со мной разговаривать не стали. Никакие компромиссы не предлагали. Будем привлекать своего адвоката и обращаться в суд. А недавно мне сообщили, что будут готовить исковые заявления на принудительное заселение.
Помимо обращения в суд, Галина уже получила ответ от барабинской межрайонной прокуратуры. Ее обращение передали в Жилищную инспекцию.
В администрации города устно комментировать ситуацию отказались.
Как вы думаете, все заселятся в дом на Октябрьской, 65?
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