Недоволен объемами Комфотрной среды Куйбышев

Работы по проекту «Комфортная городская среда», запланированные на нынешний год, закончены в Куйбышеве. Напомним, в 2017-м в районе, ставшем участником проекта, благоустраивали три объекта: территорию Парка Победы в селе Чумаково; сквер Воинской славы в городе Куйбышеве; придомовую территорию домов 1, 2, 3 городского квартала 9. Освоено свыше 19 миллионов рублей из федерального бюджета.

В Куйбышеве заасфальтирован сквер Воинской славы. В 9 квартале сделаны проезды, установлены малые формы, заасфальтирован подъезд к детсаду «Звездочка».

Сквер Воинской славы



Квартал 9



Малые формы – элементы детской площадки, беседка для взрослых, скамейки, урны – установлены в квартале с большим опозданием, всего пару недель назад. Шли они с завода-изготовителя больше двух месяцев. Лицензированных предприятий мало, заявок много – проект реализуется по всей стране.

Алик Андронов,

глава города Куйбышева:

Мы не удовлоетворены объемами проекта в 2017 году. Освоили 12 млн. Плюс 2,5 млн сэкономили. Разве можно удовлетвориться такой суммой? Хотелось бы больше денег. И заявок было на гораздо большую сумму. У нас только Южный потянул на 30 млн.

Проект «Комфортная городская среда» рассчитан на 5 лет и предусматривает федеральное финансирование. Участие в нем в последующие годы даст возможность благоустроить общественно значимые места в городе Куйбышеве, Октябрьском и Абрамовском сельсоветах, где численность населения составляет свыше 1 000 человек.

Город хотел бы иметь 30 млн, есть возможность софинансирования, и заявки есть. Пожелания правительству высказаны. Но пока для Куйбышевского района запланированная сумма 19 млн не изменена в сторону увеличения.

Хотя министерство ЖКХ обещало перераспределение средств: кто в срок и качественно выполнит работу в текущем году – в следующем суммы значительно больше будут. По оценкам проверяющих, Куйбышев освоил деньги именно так.

Жители активны в желании участвовать в проекте будущего года, заявок много. Их рассматривает специальная комиссия. Пока она не определилась, какой квартал будет благоустраиваться.

По словам главы города, это станет ясно, когда правительство определится с деньгами. Дадут 30 млн – будет один квартал, 13 — другой. Но понятно, что в приоритете – тот квартал, где есть детское учреждение: больший эффект и положительные эмоции.

По парковой зоне определенность есть: первый в очереди – парк «Спортивный», у спортивно-оздоровительного центра.

Заявка вашего квартала принята к рассмотрению?

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