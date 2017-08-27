Неля Сивакова: Среди чиновников тоже есть понимающие люди

Неля Сивакова из Куйбышева принадлежит к категории активных людей. Она каждую проблему старается решить наилучшим образом. Сложные два вопроса решала с помощью куйбышевской администрации. Ее услышали и помогли.

Неля Сивакова,

жительница Куйбышева:

Я обращалась в нашу администрацию с просьбой, помочь мне решить проблему с квартирой. Числилась большая задолженность и не было приватизации. В квартире прописана была моя мама, которая не платила за жилье и платить не собиралась.

На первый взгляд, ситуация безвыходная. Размен квартиры не предвиделся из-за задолженности и отсутствия приватизации.

Неля обратилась в жилищный отдел администрации города Куйбышева. Рассказала свою жизненную историю. Объяснила, что не может договориться с матерью.

Специалисты сами с ней договорились. В итоге, с помощью администрации девушка поменяла квартиру на две комнаты в общежитии: одну матери, другую ей.

Неля Сивакова,

жительница Куйбышева:

Я могу сказать, что не на все мои просьбы администрация реагировала с пониманием. Всё зависит от людей. Но среди чиновников тоже есть понимающие и неравнодушные люди.

Неле вновь пришлось обращаться в администрацию, когда она устала воевать с Горводоканалом. Позвонила в приёмную и рассказала о своей проблеме, которую решала почти два месяца.

Около ее дома замёрзла колонка. Жители ждали два месяца, пока кто-то приедет и отремонтирует. На улице работала только одна колонка из четырёх. Все замёрзшие стояли.

Как-то раз бригада водоканала все-таки приехала, залила колонку горячей водой, но через два дня она опять замерзла. Диспетчер по телефону предложила девушке ждать опять месяц. У них, оказывается, некому работать, одна бригада на весь город.

Неля решилась позвонить в администрацию. Ровно через десять минут около колонки, по ее словам, стояли пятнадцать человек. Сделали ее так, что она больше не замерзала.

В июне колонка засорилась. История повторилась уже с засорением. Неля решила попасть на прием к главе города. С главой она не смогла встретиться, но секретарь записала ее проблему. И опять чудо -колонку оперативно прочистили.

Последний случай произошел совсем недавно. Вы не поверите, но опять с колонкой. Горводоканал решил ее хлорировать. Дело-то вроде хорошее, но обработка растянулась на три недели.

Неля Сивакова,

жительница Куйбышева:

В администрацию звонить мне уже было неудобно. Обратилась к директору предприятия. В тот же день нашлись и работники, и машина. Приехали и поставили новую колонку. Вот так несколько месяцев я пыталась заставить качественно работать Горводоканал.