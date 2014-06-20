Необычная новогодняя ночь

За несколько дней до Нового года

В предновогодней суете состязание с болезнью не увенчалось нашим успехом. Грипп сразил нас с мужем наповал. В бредово-сопливо-кашляющем состоянии заботы и хлопоты померкли и ушли на второй план. В голове возникает мысль: «Ничего страшного, до мероприятия еще есть время, мы обязательно поправимся».

Ан, не тут-то было! Глаза не видят, уши не слышат, нос не дышит, горло дерет со страшной силой. Мы БОЛЕЕМ качественно, со знанием дела и всеми прелестями гриппозного состояния! Перетрясли всю аптечку в доме — полный швах!

Лечимся подручными средствами, компресс на горло, горчишник на грудь, ромашковый чай с медом и полоскание горла. Цитрамон головную боль не снимает, «копеечные» таблетки от кашля еще не действуют, и только андипал нас спасает. Мы много спим.

Три дня мужественной «борьбы» только усугубили состояние, грипп не отступил. Собрав последние силы, поехали в «Карусель». Муж из машины выйти уже не смог, я же поволоклась в магазин и аптеку. Ура! Теперь у нас есть антивирусное средство и леденцы от кашля.

Вернувшись домой, проглотили пилюли и — в постель. Процесс пошел, болезнь медленно, но верно начала отступать.

30 декабря 2015 года

Обольстившись, что болезнь отступила, занялась предновогодними хлопотами, убирала, мыла, стирала. Силы иссякли уже через пару часов. С трудом доползла до кресла.

31 декабря 2015 года

Вот уже и Новый год на носу, а болезнь как будто забыла, что ей пора проститься. У обоих настроение неважное, все болит. Мучает кашель. С трудом заставляем себя съездить в магазин, запастись самым необходимым: не сидеть же в новогоднюю ночь за пустым столом. «Как встретишь Новый год — так его и проведешь!»

Постепенно мысли вернулись в правильное, праздничное русло. Поздравила друзей и родных в интернете, потом переключилась на телефон. Долго беседовала с подругой, потом с сестрами Риммой и Галей, но в сердце присутствовала заноза: как там дочь?

Ближе к вечеру раздался звонок в СКАЙПе. Дочка красивая, веселая, нарядная и праздничная. Она ждала друзей.

Мое настроение изменилось в тот же миг. За пять минут организовала уютное местечко у камина, накрыла праздничный столик. Принарядилась, подкрасила губки… Заставила переодеться мужа, потом устроила фотосессию.

Все, успела! Не забыть бы проводить Старый год!

Пробили куранты, подняли бокалы вишневого сока за Новый 2016-й год! С Новым годом! Никогда ранее не смотрела новогодний «Голубой огонек» с таким удовольствием!

За окном настоящая новогодняя погода, снежинки на морозе искрятся, кружатся в замысловатом танце и потихоньку укрывают сад. Красиво как! Вскоре то тут, то там послышались петарды, фейерверки, и миллионы искр возвестили приход нового года. То далеко, то близко, трах-бах, трах-бах, тыдыть-тыдить-тыдить! Через какое-то время опять: трах-бах, трах-бах… Народ радуется Новому году, новому счастью.

Муж ушел спать. Побежала смотреть очередную петарду, увидела, как невероятно красиво танцуют снежинки в свете фонаря; на улице ни души, легкое пушистое снежное покрывало укрыло всю округу. Захотелось дотронуться до этой пышной нежности. Вышла во двор дома с фотоаппаратом, мои шаги оставили первые робкие следы на «белом покрывале января»…

Вернулась в дом. Счастливая и уставшая, уснула в объятьях новогодней ночи. Ранним утром, едва забрезжил рассвет, проснулась от разговора… Где я?

Так четко не запоминала сны никогда. Вижу, что я, наспех одетая, стою во дворе, а рядом кто-то ругается, гундосит, ворчит и пытается побыстрее пересечь наш двор наискосок. «Трах-бах, трах-бах… Достали!»

Вижу нечто похожее на нарядную летящую шубу Деда Мороза, всю в блестках, искрящуюся и расплывающуюся в снежной пелене. «Ты кто?»- только и успеваю спросить, пытаясь дотронуться рукой… «Пятое Января!» — был ответ, и красивое облако растаяло, словно его и не было…

Тут я проснулась! Только не говорите, что чудес не бывает! Кому из вас доводилось беседовать с календарной датой по имени Пятое Января?

Четвертого января мы ожидаем гостей, будем дружно и весело отмечать новоселье и юбилей мужа. Думаю — сон в руку — все пройдет отлично, отступит болезнь, и Пятого Января мы проснемся с чувством исполненного долга.

01.01.2016