Неожиданно сделали дорогу на Папшева в Барабинске

Сделали дорогу на барабинской улице Папшева. Этой радостной новостью поделились жители. Проезжую часть подняли, проложили трубу на перекрестке с переулком Черняховским.

Напомним, что в апреле дорога стала непроходимой. Люди шли по колено в грязи. Канав и водоотводных труб не было. Папшева превратилась в болото.

Главная причина безобразного состояния дороги, как говорили жители, — отсутствие кюветов. Барабинцы предлагали службам отвести воду с Папшева в городскую канаву неподалеку. Все соглашались с тем, что это сделать не сложно.

В курсе проблемы были и администрация, и служба благоустройства, и депутаты, и даже администрация президента РФ. При этом дорога оставалась разбитой.

Тогда жители подключили общественнность, социальные сети. Выкладывали видео-ролики в интернете, показывая, как им приходится передвигаться. Обращались к представителям «Гражданского патруля».

Около недели назад улицу неожиданно начали ремонтировать. На Папшева завезли строительные отходы. Дорогу начали отсыпать, разравнивать.

Маргарита Калиниченко говорит, что пообещали также сделать водоотводные канавы. Внешний вид проезжей части значительно улучшился. И после дождя по ней можно спокойно пройти.

Улица Папшева до

После

Как вы думаете, что подтолкнуло городские службы отремонтировать дорогу?

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