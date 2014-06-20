Нет автобусов до Барабинска в Куйбышеве

После 20.00 уехать на общественном транспорте из Куйбышева в Барабинск невозможно. Рейсов по этому маршруту теперь нет ни у одного перевозчика.

Жители Куйбышева и Барабинска, которым по разным причинам приходится курсировать между этими двумя городами, с ностальгией вспоминают то время, когда автобусы до железнодорожного вокзала ходили до ночи. Не так часто, как днем, но все же ходили.

Сейчас последний транспорт из Барабинска в Куйбышев уходит в 20.30. Народу в него набивается много, потому что перед этим приходит электричка из Чулыма. Пассажиры, которые не попали на последний рейс, вынуждены добираться до Куйбышева на такси.

Степан Новиков,

машинист электропоезда, житель Куйбышева:

Работаю в Барабинске давно. В основном, езжу на работу на собственном автомобиле. Сейчас морозы, машину приходится по вечерам отогревать, потому что во время моей работы она стоит на улице. Решил добираться на автобусе. Но это оказалось еще проблематичней. После девяти вечера уехать из Барабинска в Куйбышев невозможно. На ежедневное такси денег не напасешься.

Не напасутся денег на вечерние проезды на такси не только люди работающие, но и пенсионеры, и студенты. Молодой человек, назвавшийся Евгением, рассказал журналистам «Аспекта» о том, что таксисты, которые ждут пассажиров у барабинского вокзала, в вечернее время сильно завышают цены на проезд.

Особенно это происходит в морозную погоду. Такса за проезд до Куйбышева может подскочить до 400 – 450 рублей.

Основной перевозчик пассажиров данного маршрута – ОАО «Каинсктранс». Как объяснили руководители организации, маршрут «Куйбышев – Барабинск» — межмуниципального значения.

Ответственность за маршрут лежит на Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Пассажиропоток по этому направлению очень маленький. Поэтому работать на маршруте, не имея дотации на покрытие убытков, нерентабельно.

О нецелесообразности вечерних рейсов говорят и частные извозчики. Себестоимость одного рейса составляет 400 рублей. Поэтому возить после девяти часов вечера двух — трех пассажиров никто не хочет.

Эдуард Кириенко,

индивидуальный предприниматель, перевозчик на маршруте «Куйбышев – Барабинск»:

Делать по этому маршруту рейсы после 20.00 часов экономически нецелесообразно. Они убыточны.

Какой может быть выход из создавшегося положения? Ни одному перевозчику нет смысла работать себе в убыток. Но, как объяснил «Аспекту» глава города Куйбышева Алик Андронов, проблема принята в администрации города и будет решена. Конечно, в пользу пассажиров.

Вы какой видите выход из создавшейся ситуации?

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