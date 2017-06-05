Нет очереди в детсады с 3 до 7 лет в Барабинске

В 2017 году дошкольные образовательные учреждения выпустили 436 детей в Барабинском районе. Из них 311 — из городских детсадов.

С 1 июня по 1 сентября планируется выдать родителям малышей 405 направлений. Городские родители получат 315 путевок, сельские — 90.

Очередность в детские сады города составляет 290 детей. В возрасте 0 до 1 года — 166 человек, от 1 до 2 лет — 109 человек, от 2 до 3 лет — 15 человек. Ликвидирована полностью очередь в детские сады детей от 3 до 7 лет. Необходимости открывать дополнительные группы в детсадах нет.

Заявления на прием детей в дошкольные учреждения принимают в управлении образования, где и выдают направления. Можно подать через Единый портал госуслуг.

Родители могут подавать заявление как по закрепленной территории, так и в любое дошкольное учреждение по желанию. Так говорят в управлении образования. В детских садах уточняют — при наличии свободных мест.

Уже семь человек принесли направления в детский сад №6. Там в очереди состоит 55 детей для набора в группы раннего и младшего возраста.

Путевки в детский сад №8 родители пока не приносили. Руководитель Светлана Крылова пояснила, что учреждение с 15 июня закрывается на ремонт.

Завершить его планируется через месяц. Тогда управление образования начнет выдавать родителям направления, которые действительны 10 дней. Возможен прием малышей с других районов города. В этом случае должны быть свободные места.

Марина Юркова,

молодая мама:

Мы в два с половиной года встали одновременно в две очереди — в детские сады №161 и «Радуга» в квартале «Г». Это было в апреле 2015-го. В детский сад ОАО «РЖД» очередь была длинная, наша — 244. Благодаря открытию нового детского сада №7 в квартале «Г» 90 человек перекочевали в него. Наша очередь поэтому хорошо продвинулась. В сентябре 2016 года мы были уже четвертыми. А недавно, в мае, пошли. Про очередь в квартале «Г» не могу сказать, ее нужно было отслеживать на сайте Госуслуг. Мы переехали на другое место жительства, поэтому до «Радуги» нам далековато.

На 2 июня в детский сад №7 — самый крупный по количеству мест — пришли трое родителей с путевками. Сотрудники детского сада говорят, что в учреждение попадают только с закрепленной территории.

Но родители дополняют, что и в этом случае получить место в «Радуге» сложно. Малышу одной из мам исполнилось два года, а взять его смогут лишь на следующий год. Женщине скоро выходить на работу.

В некоторых регионах России предусмотрены компенсации родителям за непредоставление ребенку места в детсаду после 3 лет. К примеру, такой закон действует в Челябинской области. Специалисты отдела пособий и социальных выплат Барабинского района пояснили, что в Новосибирской области такая выплата не предусмотрена.

Вы легко получили место в детском саду?

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