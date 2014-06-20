Нет опасности схода снега с крыш в Барабинске

Нет опасности схода снега и наледи с крыш в Барабинске. Так уточнили специалисты районной и городской администраций. Коммунальщики стараются предупредить опасность, осматривая дома. Жители пока не видят повода для беспокойства.

Анатолий Градов,

старший по дому на Пушкина, 15а:

Козырьки балконов и лоджий чистим сами — это ведь наше имущество. Вообще, пока претензий ни к кому нет. Николай Гилев,

старший по дому на Ленина, 121:

У нас с крыш всегда убирает МУП «ЖКХ». Мы либо их просим, либо они сами смотрят. Оксана Алексеева,

старшая по дому на Ленина, 123:

Убираем снег с крыш в марте, когда теплеть начинает. Татьяна Щербакова,

жительница дома на Карла Маркса:

Видела уже этой зимой, как потеплело, коммунальщики ездили с вышкой, убирали снег и сосульки. К примеру, сбивали наледь с дома на Островского. Весной они активно работают. Анатолий Ильин,

индивидуальный предприниматель:

Так как у меня здания одноэтажные, либо расположенные в многоквартирных домах — аптеки, автомагазин, справляемся своими силами. Нанимать никого не приходится. Сами скидываем снег и сосульки. Затем вывозим.

На уровне местной власти вопрос очистки крыш на ближайшей неделе занимал передний план.

Александр Пензин,

начальник отдела ГО, ЧС и ДДС администрации Барабинского района:

В городе и районе сформированы специальные проверочные комиссии. Они проводят осмотр объектов на наличие опасности схода наледи или снега. Своя комиссия есть в управлении образования, городской администрации, в сельсоветах. Планировалось завершить осмотр до 30 января. Начались работы по очистке объектов. В районе очищено девять из 28.

В городской администрации пояснили, что очисткой крыш от снега по Барабинску занимается МУП «ЖКХ». Есть одна вышка и два плотника. Свою работу они начали делать еще в октябре, после обильных снегопадов.

Причем, в метели на вышке работать нельзя по технике безопасности. Поэтому плотники выезжают на очистку крыш только в спокойные дни. Есть проблема — бывает сложно подъехать к дому. Придомовые территорию после метелей непроезжие. Нужно привлечь и без того загруженную технику, чтобы пробраться к крыше.

Снег и наледь убрали с домов на Островского, Перевозникова, Ленина, Карла Маркса. У коммунальщиков есть свой график очистки. Его составляют, учитывая погодные условия. Ориентируются и на свои наблюдения, и на просьбы жителей.

Кстати, владельцы балконов и лоджий обязаны самостоятельно очищать свое имущество от наледи и снега. Так уточнил юрист Артем Нестреляй. МУП «ЖКХ» обслуживает лишь общедомовое имущество.

Если жителям сложно добраться до крыши своего балкона, они могут попросить работников МУПа. Но уже за отдельную плату. Услугу по очистке балконов оказывают, к примеру, управляющие компании Новосибирска. Там она стоит 300-500 рублей.

В барабинском МУПе сказали, что такой услуги не оказывают, поэтому конкретной стоимости возможных работ нет. Да и жители с такими просьбами не обращаются. Снег убирается с крыши многоквартирного дома, заодно очищают крыши балконов на пятых этажах. Разумеется, бесплатно.

В вашем доме есть проблема очистки крыши от снега?

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