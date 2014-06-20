Нет пьяных водителей в Куйбышеве

В Новосибирской области зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия за январь 2017 года. 16 человек погибли и 229 получили травмы различной степени тяжести.

В Куйбышевском районе за истекший период 2017 года зарегистрировано 3 ДТП. 3 человека пострадали, погибших людей нет. Аварий с участием детей не зафиксировано.

Не прекращаются случаи совершения ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Так, за январь в Новосибирской области с водителями в состоянии опьянения зарегистрировано 9 ДТП. Один человек погиб и 12 получили травмы.

В Куйбышевском районе ДТП с пьяными водителями не зарегистрировано.

В связи с ухудшением оперативной обстановки, связанной с дорожно-транспортными происшествиями, особенно в выходные и праздничные дни недели, а также для охраны общественного порядка, стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий, пресечения нарушений ПДД, являющихся основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области, в том числе и в Куйбышевском районе, идут профилактические мероприятия:

С 14 по 21 февраля — «Детская безопасность». Предполагается выявить нарушения правил дорожного движения, допущенных водителями в части перевозки детей без специального удерживающего устройства, выявление нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами.

С 22 по 27 февраля — «Нетрезвый водитель». Предполагается выявить жителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, лишенных права управления и не имеющих водительского удостоверения соответствующей категории.