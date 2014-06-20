Незаконно охотился возле Камы

135 заявлений и сообщений поступило в дежурную часть куйбышевской полиции со 2 по 9 февраля 2017 года. Из них 10 заявлений и сообщений — о преступлениях. Раскрыто по «горячим следам» 7 преступлений. Раскрыто из ранее «неочевидных» 2 преступления.

Незаконная охота

2 февраля гр. А. в 4-х километрах от с. Кама добыл незаконным путем одну особь косули. Ущерб, причиненный данным преступным деянием государству, составил 60 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Кража

3 февраля поступило заявление от гр. Т., что в с 31 января до 3 февраля неустановленное лицо, сорвав навесной замок с металлического контейнера, расположенного по ул. Копейкина, проникло внутрь и похитило шкуры крупнорогатого скота. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил 12 000 рублей. Ведется работа по установлению лица, совершившего преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества).

Составлено 183 протокола об административных правонарушениях, из них по безопасности дорожного движения — 145 протоколов, 5 протоколов — за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Оформлено 6 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Изъята 1 единица оружия.

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