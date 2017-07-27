НФС в Куйбышеве посетил губернатор и провел закрытое совещание

Посещение насосно-фильтровальной станции — дорогостоящего долгостроя — одно из главных пунктов в программе визита губернатора в Куйбышев. Совещание по итогам поездки на НФС проходит в закрытом для прессы режиме.

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