НФС в Куйбышеве посетил губернатор и провел закрытое совещание

Ирина ШевченкоВласть Метки: , , , ,

Посещение насосно-фильтровальной станции — дорогостоящего долгостроя — одно из главных пунктов в программе визита губернатора в Куйбышев. Совещание по итогам поездки на НФС проходит в закрытом для прессы режиме.

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2 Comments

  1. Сегодня, ближе к обеду, решил принять ванну и был приятно удивлён чистотой воды)))

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