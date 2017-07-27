НФС в Куйбышеве посетил губернатор и провел закрытое совещание Ирина ШевченкоВласть27.07.2017 Метки: визит губернатора, Куйбышев, Куйбышевский район, НФС, Фоторепортаж facebook tweet google+ Посещение насосно-фильтровальной станции — дорогостоящего долгостроя — одно из главных пунктов в программе визита губернатора в Куйбышев. Совещание по итогам поездки на НФС проходит в закрытом для прессы режиме. Поделиться в соц. сетях РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
2 Comments
Сегодня, ближе к обеду, решил принять ванну и был приятно удивлён чистотой воды)))
в открытом уже нечего скказать…..