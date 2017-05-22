Не позаботились о жителях, закрывая переезды в Барабинске

Закрытие нескольких переездов создали большую неприятность для жителей Барабинска и не только. Целую неделю общественный транспорт ходит по особому маршруту. Но сильнее всего дискомфорт ощущают пассажиры автобусов «Куйбышев-Барабинск».

Так получилось, что многие куйбышевцы работают в Барабинске, а барабинцы — в Куйбышеве. Они идут пешком через переезд в переулке Водопроводном. Однажды даже пришлось обходить 10 платформ грузового состава по щебенке. Другие барабинцы рассказали, что таксисты в это время берут по «новогоднему тарифу» — в два раза дороже.

Возмущаются автомобилисты. Из Барабинска им можно выехать лишь через майский переезд. Люди говорят, что не в первый раз с их интересами никто не считается. В барабинской дистанции пути сообщили, что переезды должны открыться лишь 23 мая.

Николай Халин,

житель Барабинского района:

Почему ничего не предусмотрели для людей? Закрыли сразу и на Водопроводном, и на Ленина. Неужели нельзя было по очереди ремонтировать! Мне кажется проблемы появляются, потому что нет взаимодействия городской администрации и железной дороги. Все происходит из-за молчаливого согласия местной власти.

Вот что говорит по этому поводу депутат Законодательного собрания Сергей Титков.

Сергей Титков:

Прежде чем начинать ремонт, должна быть предусмотрена организация строительных работ. И железная дорога должна согласовать свои действия с городской администрацией. Но вот вопрос — когда это подписывали, почему не позаботились о людях? Не продумали доступный переход для пешеходов. Заботиться об этом обязаны местные чиновники. Стоило внимательно посмотреть на организацию строительных работ. На будущее в Барабинске необходим виадук. Другого выхода нет. Многим известен инвестиционный проект строительства крупного нефтеперерабатывающего завода в районе трассы «Куйбышев-Барабинск». Он предполагает большую транспортную нагрузку, а поэтому строительство виадука. Барабинск связан с несколькими районами — Куйбышевским, Северным, Здвинским. Мост через железную дорогу нужен не только Барабинску.

Вы стали больше ходить пешком после закрытия переездов?

Еще по теме:

В Барабинске закрыли переезд на час