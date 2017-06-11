Новая детская площадка стала второй на три дома в Барабинске

Несколько лет назад открывали площадки между домами 7 и 7а на Островского в Барабинске. Сейчас открыли между домами 5 и 7. Зачем две площадки на три дома, если в других местах нет ни одной…

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