Новая остановка на Заводской в Куйбышеве

Новый остановочный павильон появился на «Заводской» по маршруту автобуса Куйбышев-Барабинск. Вместо старого, сделанного из металлических листов, установили легкий, вроде бы даже несолидный, из синего профлиста, стандартный.

Буквально на следующий день на стенах нового павильона обнаружились частные объявления о продажах и услугах. Что, конечно, испортило его вид и огорчило работников службы дорожного хозяйства, ставивших сооружение.

По словам руководителя предприятия Сергея Дзезюля, еще 10 таких павильонов появятся на улицах города в ближайшее время. Их установят на Войкова, Совхозной, Куйбышева — на тех остановках, где вообще нет крыши для пассажиров. Планируется замена остновочных павильонов в центре — существующие сейчас перенесут к сельхозтехникуму.

Работы начнутся после проведения торгов на установку специальных плит под остановочные павильоны. Они придадут легким сооружениям устойчивость к ураганному ветру.





Где еще надо поставить остановочный павильон?

Еще по теме:

Новая остановка смотрится бедно