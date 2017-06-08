Новая остановка на Заводской в Куйбышеве

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Новый остановочный павильон появился на «Заводской» по маршруту автобуса Куйбышев-Барабинск. Вместо старого, сделанного из металлических листов, установили легкий, вроде бы даже несолидный, из синего профлиста, стандартный.

Буквально на следующий день на стенах нового павильона обнаружились частные объявления о продажах и услугах. Что, конечно, испортило его вид и огорчило работников службы дорожного хозяйства, ставивших сооружение.

По словам руководителя предприятия Сергея Дзезюля, еще 10 таких павильонов появятся на улицах города в ближайшее время. Их установят на Войкова, Совхозной, Куйбышева — на тех остановках, где вообще нет крыши для пассажиров. Планируется замена остновочных павильонов в центре — существующие сейчас перенесут к сельхозтехникуму.

Работы начнутся после проведения торгов на установку специальных плит под остановочные павильоны. Они придадут легким сооружениям устойчивость к ураганному ветру.

новая остановка на Гуляева


новая остановка на Гуляева

новая остановка на Гуляева

новая остановка на Гуляева

Где еще надо поставить остановочный павильон?

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3 Comments

  1. Вот это новость так новость!!! По вестям почему не показывают такое событие?))

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  2. стояла нормальная остановка!!! в эту заходить стыдно. мне интересно, вот когда дождь, как 15 человек там ютиться будут?

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  3. Может стоит оборудовать стенды для частных объявлений, а использующих имущество города не по назначению наказывать штрафами за порчу муниципального имущества?!

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