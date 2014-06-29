Новая столица Новосибирской области

Куйбышев или Барабинск, возможно, скоро станет столицей Новосибирской области. По мнению Анатолия Кубанова, кандидата от партии «Справедливая Россия» на пост губернатора Новосибирской области, целесообразно перенести столицу области в Куйбышев или Барабинск, чтобы создать дополнительный импульс развития территории.
Как вы думаете, нужно ли перенести столицу Новосибирской области из Новосибирска в Барабинск или Куйбышев?
8 Comments
Да-а-а-а…. Интересно, а что за травку товарищ курит? Где продается-то?
лучше в Мангазерку — одно из старейших поселений Куйбышевского района, засядет там в первом же брошенном доме и как начнет областью управлять… обалдеть!
Вы с ума сошли? Это нереально. Что за бред несете на своем сайте?
Не.. лучше на Васюганские болота, пусть там лягушкам свои дифирамбы поют.
Придумайте что-нибудь интереснее для предвыборной компании. Все на своих местах.
А лучше объединить Куйбышев с Барабинском. Только как название придумаем Баркуй или Куйбар?
Обязательно нужно. Сиб будет бизнес столицей, а у на тогда и денежка придёт и рабочие места и срастутся города в одну большую столицу Сибири
Конечно надо перенести в Куйбышев (или объединенный город Куйбышев с Барабинском), будет область развиваться и новые точки роста появятся. А то развивается один Новосибирск, а вся область на ладаном дышит.