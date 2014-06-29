Новая столица Новосибирской области

Куйбышев или Барабинск, возможно, скоро станет столицей Новосибирской области. По мнению Анатолия Кубанова, кандидата от партии «Справедливая Россия» на пост губернатора Новосибирской области, целесообразно перенести столицу области в Куйбышев или Барабинск, чтобы создать дополнительный импульс развития территории.

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Как вы думаете, нужно ли перенести столицу Новосибирской области из Новосибирска в Барабинск или Куйбышев?