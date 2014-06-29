Новая столица Новосибирской области

Михаил ВласовВласть Метки: , , , ,

Куйбышев или Барабинск, возможно, скоро станет столицей Новосибирской области. По мнению Анатолия Кубанова, кандидата от партии «Справедливая Россия» на пост губернатора Новосибирской области, целесообразно  перенести столицу области в Куйбышев или Барабинск, чтобы создать дополнительный импульс развития территории.

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Как вы думаете, нужно ли перенести столицу Новосибирской области из Новосибирска в Барабинск или Куйбышев?

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Педагог дополнительного образования МКОУ Центр ДОД

8 Comments

  1. Да-а-а-а…. Интересно, а что за травку товарищ курит? Где продается-то?

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  2. лучше в Мангазерку — одно из старейших поселений Куйбышевского района, засядет там в первом же брошенном доме и как начнет областью управлять… обалдеть!

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  3. Вы с ума сошли? Это нереально. Что за бред несете на своем сайте?

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  4. Не.. лучше на Васюганские болота, пусть там лягушкам свои дифирамбы поют.

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  5. Придумайте что-нибудь интереснее для предвыборной компании. Все на своих местах.

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  6. А лучше объединить Куйбышев с Барабинском. Только как название придумаем Баркуй или Куйбар?

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  7. Обязательно нужно. Сиб будет бизнес столицей, а у на тогда и денежка придёт и рабочие места и срастутся города в одну большую столицу Сибири

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  8. Конечно надо перенести в Куйбышев (или объединенный город Куйбышев с Барабинском), будет область развиваться и новые точки роста появятся. А то развивается один Новосибирск, а вся область на ладаном дышит.

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