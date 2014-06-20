Новогодние пожелания

На белых снегах Сибири

Моих пожеланий — росчерк

Открой свою душу шире —

Прими все, что сердце хочет.

Пусть в полночь — под звон хрустальный —

Подарком на Новый год —

Гармонии свет астральный

В открытую душу войдет.

Смелее, навстречу году

Ты распахни свой взгляд —

Надеждам твоим в угоду

Пусть ярче глаза горят.

Пусть в бездну их

счастья море

Вольет новогодняя ночь —

Утонут в них серость, горе —

Чуть-чуть надо им помочь.

Чтоб мудрая воля и сила

Наполнила мысли твои,

Мечты чтоб осуществила —

Ты строчки мои прими.