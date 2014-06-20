Янв02
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Новогодние пожелания
На белых снегах Сибири
Моих пожеланий — росчерк
Открой свою душу шире —
Прими все, что сердце хочет.
Пусть в полночь — под звон хрустальный —
Подарком на Новый год —
Гармонии свет астральный
В открытую душу войдет.
Смелее, навстречу году
Ты распахни свой взгляд —
Надеждам твоим в угоду
Пусть ярче глаза горят.
Пусть в бездну их
счастья море
Вольет новогодняя ночь —
Утонут в них серость, горе —
Чуть-чуть надо им помочь.
Чтоб мудрая воля и сила
Наполнила мысли твои,
Мечты чтоб осуществила —
Ты строчки мои прими.