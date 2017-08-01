Новость дня: Каинскую грейдеруют в Барабинске

Сдержали обещание прогрейдеровать Каинскую в Барабинске. Сегодня, 1 августа, на улице работает техника. Но здесь не только работники службы благоустройства.

На место лично выехал глава города Максим Овсянников. Ситуация под контролем и начальника МБУ «Городская служба благоустройства» Александра Русакова. Местные жители рассказали, что присутствуют и депутаты горсовета.

Напомним, что барабинцы готовились встречать грейдер еще к 25 июля. Потом 26-го. Подготовили дорогу — вывернули трубы на подъездах к домам, убрали мостики, скосили траву с заброшенных участков. Несколько дней люди не могли выехать от своих домов, так как подъезды были демонтированы.

Последней новостью стало то, что 1 августа благоустройство точно отработает на Каинской. Но кто-то отчаялся ждать технику и установил мостик на прежнее место.

Каинская грейдеруется, нарезаются канавы. Как и обещали.

К этой улице привлекли много внимания. Подключились активисты «Гражданского патруля» и ОНФ, жители, депутаты горсовета, средства массовой информации. Оглашалось в соцсетях каждое событие на Каинской. Вероятно, поэтому дорога, наконец, приводится в порядок.



Почему так тяжело дается ремонт дорог в Барабинске?

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