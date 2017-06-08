Новостройки должны украсить центр Куйбышева

Два дома быстрыми темпами строят в центре Куйбышева. Строительство идет на территории бывшей фабрики художественных изделий. Дома будут выше здания МФЦ.

Как пояснили в администрации города, земельный участок сдан в аренду. По условиям аренды, на нем нужно построить два многоквартирных дома. Арендатор — ИП Мошков.

Арендная плата высокая. Чем быстрее будут возведены и сданы в эксплуатацию дома, тем быстрее аренда земли прекратится. Земельный участок будет оформлен в собственность.

Многоквартирные дома с благоустройством, по задумке, должны украсить центр города. Вместе с построенным несколько лет назад домом возле детского сада «Родничок» новостройки создадут архитектурный ансамбль.

Фото Вадима Гребенщикова

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