Новые тротуары и освещение пообещали барабинцам

Новые тротуары и освещение появятся в Барабинске в 2017 году. Отремонтируют дороги, закупят новую дорожную технику. Об этом и не только говорил в своем докладе глава города Максим Овсянников на собрании трудовых коллективов.

К примеру, на текущий и капитальный ремонт дорог направят 25 миллионов рублей. За счет муниципального дорожного фонда уже приобрели трактор МТЗ с навесным оборудованием. Его стоимость — один миллион 760 тысяч рублей.

На условиях софинансирования с районной администрацией в будущем необходимо приобрести еще две единицы техники. Затраты — до 10 миллионов рублей.

Выделены средства в размере почти 35 миллионов рублей на реализацию приоритетного проекта партии «Единая Россия» «Формирование комфортной городской среды». Планируется внутриквартальное благоустройство, реконструкция объектов уличного освещения, строительство тротуаров и пешеходных зон.

Будут ли учитывать пожелания барабинцев при благоустройстве города в 2017 году?

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