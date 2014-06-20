Новые возможности для молодых бизнесменов

Молодые предприниматели Куйбышева и Барабинска смогут получить новые навыки. Для них стартуют обучающие онлайн-курсы по бизнесу.

Здесь начинающие сибирские бизнесмены узнают все, что необходимо для открытия собственного дела. По окончании курса они получат полное представление о том, что нужно для успешного старта. Для прохождения онлайн-курса необходимо зарегистрироваться по телефону 8(383)230-40-33. После этого можно сразу приступать к обучению.

Для действующих предпринимателей проходят бесплатные консультации по бизнесу от ведущих бизнес-экспертов Сибири по таким темам, как инвестиционный, финансовый, административный, информационный и маркетинговый консалтинг. Оставить заявку на получение консультации, а также узнать всю необходимую информацию об экспертах можно по телефону 8 (383) 230-40-33.

Помимо образовательных программ и консультаций в рамках программы «Ты-предприниматель», вот уже в пятый раз в Новосибирске проходит конкурс «Молодой предприниматель России». Здесь действующим бизнесменам нужно представить свои достижения опытным экспертам. Победители регионального этапа смогут продемонстрировать свой бизнес на всероссийском уровне. Узнать подробнее о конкурсе или заполнить заявку на VI конкурс «Молодой предприниматель России» можно по телефону 8(383) 230-40-33.

Кроме этого, ежегодно для всех предпринимателей Сибири в Новосибирске проходит масштабное мероприятие — конгресс «Молодые миллионеры Сибири». Здесь деловых людей ожидают знакомства с успешными бизнесменами, погружение в соответствующую атмосферу, новые технологии для ведения собственного бизнеса, выступления федеральных экспертов, действующих бизнес-практиков и многое другое.

Еще по теме: Предприниматели смогут работать без круглых печатей