Новый Аспект сегодня в продаже

Вышел свежий номер «Аспекта». В нем — продолжение расписания автобусов по Барабинску и Куйбышеву, более 300 частных объявлений, около 20 местных новостей. Только в газете «Аспект» — о том, кто будет ремонтировать скважину на улице Пролектарской в Барабинске, чтобы вернулась чистая вода.

Сегодня, 15 февраля, — День воина-интернационалиста. В «Аспекте» — интервью с барабинцем Леонидом Разуваевым. Возможно, вы не знали, что этот человек — ветеран афганской войны.

Полезная тема номера — какие государственные и муниципальные услуги можно получить по интернету. Если вы думаете об усыновлении ребенка, в «Аспекте» есть фотографии детей, которые ищут семью.

Последняя страница — для отдыха: гороскоп и сканворд. Читайте «Аспект»!

Публикация на какую тему будет для вас полезной?