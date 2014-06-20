Нужен председатель в Куйбышеве

Вопрос по созданию приюта для бездомных животных в Куйбышеве временно затянулся из-за отсутствия желающих возглавить общественную организацию. Глава города Алик Андронов встретился с защитниками животных, чтобы решить вопрос о создании общественной организации, способной взять на себя работу приюта для бездомных собаки кошек. На встрече присутствовали председатель Совета депутатов Елена Яблокова, начальник управления права, экономики и имущественных отношений администрации города Татьяна Добровольская и директор городской службы дорожного хозяйства Сергей Дзезюля.

Начиная диалог с общественниками, глава города сказал о том, что есть два полярных мнения о проблеме. Сторонники одного из них говорят, что бездомные собаки – это угроза жизни и здоровью людей, их надо отлавливать и усыплять. Другие призывают к милосердию и защите бродячих животных. Обе точки зрения имеют право на существование, но не решают проблему.

Решением, устраивающим всех, мог бы стать приют для животных, но своими силами администрация города его построить и содержать не сможет. Поэтому ещё в декабре 2016 года куйбышевцам было предложено последовать примеру других городов и создать общественную организацию. Юридическую поддержку и дальнейшее сопровождение город готов взять на себя. Но, к сожалению, до сих пор это предложение не получило развития.

Никто из защитников животных не откликнулся на приглашение съездить за опытом в рабочий поселок Краснообск, где уже 10 лет действует аналогичный приют. Директор дорожной службы Сергей Дзезюля съездил туда один и рассказал об опыте соседей общественникам, присутствующим на встрече.

Причину своей пассивности общественники объяснили отсутствием человека, готового возглавить общественную организацию. Присутствующий на встрече Илья Шерстобитовов отметил, что в социальных сетях есть много волонтерских групп, в которых насчитываются тысячи участников. Но большинство из них способны лишь ставить лайки, до реальной помощи дело не доходит. Из 50 тыс. жителей Куйбышева реально помогают животным не более десяти человек. Сам Илья мог бы возглавить организацию, но семья и работа не оставляют на это времени.

Другой защитнице животных Валентине Николаевне стать председателем не позволяет здоровье. Женщина призналась, что вышла из кабинета главы с чувством стыда за то, что на деле забота о животных со стороны горожан оказалась мнимой.

Решено было обратиться к жителям Куйбышева через СМИ. Если кто-то хочет возглавить общественную организацию и принять участие в создании приюта, звоните по телефону 50-703, Екатерина Сергеевна.

Вы готовы возглавить общественную организацию?

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