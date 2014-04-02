О бомбе в школе сообщили полиции Барабинска

О занимировании учебного заведения Барабинска сообщил неизвестный в дежурную часть. Полицейским позвонили в ночь на 25 января, как уточняет пресс-служба ГУ МВД. Якобы кто-то планирует захватить одно из общеобразовательных учреждений.

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Барабинский» Алексей Васильев сказал, что случай произошел в школе №3. Сотрудники школы уточнили, что не учились 25 января по причине отсутствия воды. Ситуацию комментировать не стали.

Из неофициальных источников стало известно, что дети не учились, так как сотрудники полиции занимались поиском бомбы. Уже 26 января занятия возобновили.

Пресс-служба МВД продолжает, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Это ранее не судимый молодой человек 1997 года рождения. Он уже дал признательные показания.

Вероятно, юноша не предположил, что его необдуманная шутка обернется опасными для него последствиями. В свои 19-20 лет ранее не судимый парень может попасть в тюрьму к настоящим преступникам.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Проводится расследование. В соответствии с действующим уголовным законодательством подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

К примеру, в Воронеже 13-летний школьник сообщил на номер 112 о том, что в бомба заложена в торговом центре. Местные СМИ уточнили, что из-за такого сообщения эвакуировали 1000 человек. Теперь родителей ребенка обяжут заплатить 22 тысячи рублей.

А жителя Первоуральска приговорили к наказанию в виде лишения свободы за то, что сообщил в полицию о бомбах, заложенных сразу в нескольких квартирах города. Городской суд приговорил мужчину к одному году и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

За такие шутки следует серьезное наказание. Случаев предостаточно.

Какие цели мог преследовать молодой человек, сообщая о захвате?

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