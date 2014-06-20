О кулачных боях разговаривали в Булатово

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» проводят уроки правовой грамотности во всех школах района. Полицейские не первый год проводят подобные занятия для учащихся с целью правового воспитания подрастающего поколения. Цель подобных мероприятий – формирование правовой культуры, повышение уровня правовой грамотности детей и подростков, профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

На этот раз правовой урок на тему «Кулачные бои» состоялся в Булатовской общеобразовательной школе. В доступной возрасту форме ст. инспектор ПДН Светлана Добрынина довела до детей информацию о необходимости обязательно соблюдать законы Российской Федерации, о последствиях их несоблюдения и привлечения граждан к ответственности.

Инспектор разговаривала с детьми о «драке», которая влечет за собой ряд последствий. Были рассмотрены ряд статей из Уголовного кодекса Российской Федерации: о нанесении побоев, нанесении тяжких телесных повреждений, убийстве и его разновидностях. Светлана Ивановна пояснила ребятам о том, что обычная на вид драка может привести к неисправимым последствиям и тюрьме. Также напомнила детям, что уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Постепенно встреча переросла в формат «живого» диалога. Узнавая новые факты, ребята задавали вопросы правоохранителям, консультировались по конкретным ситуациям, приводили примеры из личной жизни. На все заданные вопросы ребята получили исчерпывающие ответы.

Светлана Добрынина,

старший инспектор ПДН:

Работа со школьниками позволяет не только дополнительно разъяснить им нормы права, но и убедить в неотвратимости наказания за совершенные проступки.

В заключение мероприятия педагоги и ребята поблагодарили гостя за необычный, познавательный урок и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.



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