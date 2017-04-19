О принципах уборки сухой травы напоминают садоводам

Весенне-летний период славится повышенной пожарной опасностью. Потому собственники дачных участков Барабинска и Куйбышева, в соответствии с действующим законодательством, обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать соответствующий противопожарный режим на прилегающей к участку территории;

при наступлении пожароопасного периода организовать силами местного населения или актива патрулирование территории товарищества, проводить соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиям в случае пожара среди членов товарищества.

Для предотвращения пожаров и распространения огня на большой площади:

территории садовых товариществ, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и другим постройкам должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы;

противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений до границы лесного массива должно составлять не менее 15 метров, с устройством минерализованной (очищенной до фунта) полосы шириной не менее 5 метров;

противопожарные расстояния (разрывы) между зданиями и сооружениями не разрешается использовать для складирования сгораемых материалов и для стоянки транспорта;

дороги, проезды и подъезды к зданиям должны всегда быть свободными для проезда пожарной техники и содержаться в исправном состоянии;

рекомендуется у каждого строения устанавливать ёмкость (бочку) с водой, объёмом 200 литров и более, или иметь огнетушитель;

на территории садоводческих посёлков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара или чрезвычайной ситуации, и имеется запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определён порядок вызова пожарной охраны.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации:

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25 — 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Выжигание рисовой соломы может производиться в безветренную погоду при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 72.1 настоящих Правил.

За несоблюдение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет за собой административную ответственность по ст.20.4 КоАП РФ. Предусмотрено наказание в размере от 2000 рублей-4000 рублей для граждан, от 15000 рублей-30000 рублей для должностных лиц, от 400000 рублей- 500000 рублей для юридических лиц.

Ответственность за пожарную безопасность в жилых домах, дачных или иных зданиях и сооружениях несёт собственник указанных объектов!

В случае обнаружения пожара, возгорания сухой травы и мусора необходимо сообщить в пожарную охрану по телефонам: 101, 112.